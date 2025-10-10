دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 20:16

كتب : رضا السنباطي

دوري المحترفين

تعرض نادي الترسانة للخسارة أمام ديروط ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وأقيمت اليوم ثلاث مباريات في ختام الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وفاز ديروط على الترسانة بهدف دون رد، سجله أحمد الأشرم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ديروط إلى 9 نقاط في المركز 11.

فيما توقف رصيد الترسانة عند 9 نقاط في المركز 13.

في المقابل فاز راية على بروكسي 2-1، وتقدم عمرو مرعي لبروكسي ثم سجل هاني محمد وجابر سالم لراية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد راية إلى 9 نقاط وتوقف رصيد بروكسي عند 13 نقطة في المركز الخامس.

وحسم التعادل السلبي مباراة لافيينا ضد وي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد لافيينا إلى 12 نقطة في المركز السابع، ورصيد وي إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

