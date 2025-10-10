الهلال يعلن آخر تطورات إصابة نونيز ومالكوم وكانسيلو

أعلن نادي الهلال السعودي آخر تطورات إصابة ثلاثي الفريق، داروين نوينز ومالكوم فيليبي وعبد الإله المالكي.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق يوم 18 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

وكشف الهلال عن مواصلة الثلاثي "عبد الإله المالكي مالكوم ونونيز برامجهم التاهيلية في صالة الإعداد البدني، إلى جانب أداء تدريبات لياقية متنوعة.

كما بدأ جواو كانسيلو المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والتي شملت مجموعة من تدريبات اللياقة والتقوية في الملعب وصالة الإعداد البدني.

ويسعى الهلال لتعافي الرباعي في أسرع وقت والانضمام لخيارات المدرب سيموين إنزاجي المدير الفني للفريق السعودي.

الهلال جمع 8 نقاط خلال 4 مباريات بالدوري السعودي، وتعادل ضد القاسدية وأهلي جدة.

فيما يتصدر النصر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من 4 انتصارات.