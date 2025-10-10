كيروش قبل مواجهة الإمارات: يمكننا أن نعيد كتابة التاريخ

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

يثق كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان في قدرات فريقه قبل مواجهة الامارات المرتقبة.

ويلعب منتخب عمان ضد الإمارات مساء السبت ضمن الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي: "كرة القدم فن والفريق الذكي من يحقق النتيجة الإيجابية. نحن نعلم أهمية مباراة الإمارات والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذا الملحق المؤهل لكأس العالم".

وأضاف "الحظوظ متكافئة في هذا النوع من المباريات، ويمكننا أن نعيد كتابة التاريخ في حال تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم".

وفرض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان التعادل على قطر في افتتاح منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن الجولة الأولى من الملحق الآسيوي.

وتضم المجموعة كل من قطر وعمان والإمارات.

وتقام المباراة المقبلة بين عمان والإمارات مساء السبت.

ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق.

كيروش تصفيات كاس العالم
