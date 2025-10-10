الدوري الإيطالي - أليجري أفضل مدرب في سبتمبر

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 18:03

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري - ميلان

نال ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان جائزة المدرب الأفضل في شهر سبتمبر بالدوري الإيطالي.

وعاد أليجري لتدريب ميلان مجددا بعد أكثر من 10 سنوات.

وأعلن حساب رابطة الدوري الإيطالي حصول أليجري على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر.

ولعب ميلان تحت قيادة أليجري 3 مباريات بالدوري الإيطالي خلال شهر سبتمر فاز بهم جميعا.

وجاءت نتائج ميلان تحت قيادة أليجري في سبتمبر كالتالي:

فاز على نابولي 2-1 يوم 14 سبتمبر

فاز على أودينيزي 3-0 يوم 20 سبتمبر

فاز على بولونيا 1-0 يوم 28 سبتمبر.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل ميلان المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

