الدوري الإيطالي - أليجري أفضل مدرب في سبتمبر
الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 18:03
كتب : FilGoal
نال ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان جائزة المدرب الأفضل في شهر سبتمبر بالدوري الإيطالي.
وعاد أليجري لتدريب ميلان مجددا بعد أكثر من 10 سنوات.
وأعلن حساب رابطة الدوري الإيطالي حصول أليجري على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر.
ولعب ميلان تحت قيادة أليجري 3 مباريات بالدوري الإيطالي خلال شهر سبتمر فاز بهم جميعا.
وجاءت نتائج ميلان تحت قيادة أليجري في سبتمبر كالتالي:
فاز على نابولي 2-1 يوم 14 سبتمبر
فاز على أودينيزي 3-0 يوم 20 سبتمبر
فاز على بولونيا 1-0 يوم 28 سبتمبر.
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الثاني.
فيما يحتل ميلان المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.
نرشح لكم
بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي تصفيات كأس العالم - جراديشار وسيسكو يقودان هجوم سلوفينيا ضد كوسوفو مخيتاريان: مورينيو توسل لي لأرحل لضم سانشيز في مانشستر يونايتد أولمو يخرج من قائمة إسبانيا للإصابة تفوق على جوارديولا وأرتيتا.. جلاسنر يفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى في مسيرته مبابي مدافعا عن يامال: لاعب رائع ولكنه مجرد شاب يرتكب الأخطاء مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - تصفيات إفريقيا وأوروبا لكأس العالم