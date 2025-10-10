"اختار نادي الشعب".. أهلي بنغازي يتعاقد مع سالم أبو شعالة

أتم نادي أهلي بنغازي الليبي إجراءات التعاقد مع الجناح سالم أبو شعالة لتدعيم صفوفه.

ويقود طارق مصطفى تدريب أهلي بنغازي، فيما يتولى طارق يحيى مهمة المدير الرياضي.

وأعلن أهلي بنغازي تعاقده رسميا مع سالم أبو شعالة، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "مُـلـفـت بموهبتـه المميـزة و سـرعتـه في اتخاذ القـرار الصـحيح. رحّـبـوا مـعنـا بلاعبنا "سالم أبوشعالة" الذي إختار نـادي الشـعب دون تـردد".

الدولي الليبي صاحب الـ21 عاما انضم إلى أهلي بنغازي قادما من الاتحاد المصراتي.\

ولعب أبو شعالة 19 مباراة بقميص نادي الاتحاد المصراتي وسجل هدفا.

وكان أهلي بنغازي قد أعلن ايضا التعاقد مع المغربي يحيى جبران.

وانتهى تعاقد يحيى جبران مع الكويت الكويت لينضم إلى أهلي بنغازي في صفقة انتقال حر.