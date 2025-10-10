الزمالك يعلن موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة ديكيداها

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 17:23

كتب : إبراهيم رمضان

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة ديكيداها الصومالي.

ويستعد الزمالك للقاء بطل الصومال في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية.

وإليكم موقف الرباعي الذي كشفه الجهاز الطبي للزمالك:

- عدي الدباغ يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

- ناصر منسي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

- آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة.

- محمد شحاتة يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته في العضلة الخلفية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة.

