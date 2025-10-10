البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية بخماسية وديا

اكتسح منتخب البرازيل مستضيفه كوريا الجنوبية بخماسية دون رد في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين في التوقف الدولي الجاري ضد كوريا الجنوبية واليابان.

ووضع لاعبو منتخب البرازيل على قمصانهم شارة خاصة تحمل اسم بيليه ورقم 85 احتفالا بذكرى ميلاد الأسطورة البرازيلية.

HOMENAGEM AO REI! 👑 Hoje, a Seleção Brasileira entra em campo com um patch especial no uniforme, celebrando os 85 anos do Rei Pelé. Um tributo a quem transformou o futebol em arte e fez do Brasil uma paixão sem fronteiras. 🇧🇷💛💚 Obrigado por tudo, Rei. O seu legado é… pic.twitter.com/onQ3BoyrYg — brasil (@CBF_Futebol) October 10, 2025

واستهل منتخب البرازيل أهداف اللقاء عن طريق إستيفاو في الدقيقة 13.

وأنهى رودريجو الشوط الأول بهدف ثان سجله في الدقيقة 41.

وأصبحت النتيجة 4-0 بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما سجل إستيفاو ثم رودريجو هدفين في الدقيقتين 47 و49.

واختتم فينيسيوس جونيور أهداف اللقاء في الدقيقة 77 بهدف خامس للسامبا.

اللقاء شهد مشاركة ينس كاستروب مع بداية الشوط الثاني بقميص منتخب كوريا الجنوبية في ثالث مباراة دولية له.

ينس هو أول لاعب وُلد خارج كوريا الجنوبية ومختلط العرق يمثل منتخب كوريا الجنوبية، إذ وُلد لأب ألماني وأم كورية جنوبية في ألمانيا.

ومثّل منتخبات ألمانيا في جميع الفئات السنية قبل أن يرتدي قميص كوريا الجنوبية لأول مرة في التوقف الدولي الماضي ضد أمريكا والمكسيك.

وسيحل منتخب البرازيل ضيفا على اليابان يوم الثلاثاء المقبل في ختام رحلته الآسيوية.