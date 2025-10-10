حسام حسن وطولان أبرز المتقدمين.. اتحاد الكرة يطلق الرخصة التدريبية برو مجانا

بدأت اليوم فعاليات رخصة التدريب pro والتي ينظمها الاتحاد المصري لأول مرة في تاريخه.

وكشف الاتحاد عن تقدم مجموعة من رموز ومدربي الكرة المصرية للحصول على الشهادة التدريبية.

وجاء أبرز المتقدمين للحصول على الرخصة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وشوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وحلمي طولان عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي.

ولم يتواجد حسام حسن نظرا لانشغاله مع المنتخب الوطني استعدادا لخوض مواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كما تواجد للحصول على الرخصة حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، وممدوح المحمدي وأحمد حيدر المحاضران بالاتحادين الإفريقي والمصري، ومحمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين، ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر "مواليد 2007"، وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة.

وحضر خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، ومعتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، وطارق العشري، ومحمد عودة، وعبد الله درويش، وطلعت محرم، وحازم أبو النور، ومحمد عثمان ومحمد كيتا المديرون الفنيون للعديد من الأندية المصرية البارزة.

وتواجد ضمن الحضور عبد الستار صبرى، وهيثم شعبان، وأسامة عرابي، ومجدى عبد العاطى، وأحمد فكرى الصغير، وأسامة عبد الكريم، وحسين عبد اللطيف، وأحمد سالم، وياسر رضوان، وسامى قمصان، وعبد الحميد البسيونى، وعلاء عبد العال، وتامر مصطفى، وأيمن السراج، ووليد أبو العلا، وأحمد فتح الله، وربيع ياسين، وكمال عبد الواحد.

وكشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن الدورة مجانية لكل المشاركة بمناسبة تأهل منتخب مصر لكأس العالم، في ظل أن المشاركين من لاعبي ومدربي المنتخبات الوطنية.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 للمرة الرابعة في التاريخ.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي بثلاثية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 23 نقطة مبتعدا بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو.