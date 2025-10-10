المندوه: الوضع في الزمالك كارثي.. وتولينا إدارة النادي وهو مريض والآن في مرحلة الموت

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك - حسام المندوه

وصف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الوضع داخل النادي بـ "الكارثي" وأنه في "مرحلة الموت".

وقال أمين صندوق نادي الزمالك عبر MBC مصر: "الأجواء في الزمالك ليس جيدة على الإطلاق، مشكلة الزمالك تخطت انتصار أو خسارة الفريق، الأمر يصل لإنهيار النادي بشكل حقيقي، تولينا إدارة الزمالك وهو مريض والآن في مرحلة الموت".

وأضاف "ما يحدث غير طبيعي، الأمل في الزمالك كان الاستثمار في أصول النادي خاصة أرض 6 أكتوبر، وفي الحقيقة يتم عقابنا على أمر لسنا مذنبين فيه على الإطلاق ومنذ تولينا المسؤولية في نهاية 2023 عملنا على إدارة عجلة الاستثمار في الفرع لبنائه".

أخبار متعلقة:
بعد راحة 4 أيام.. انتظام شريف ورفع الحمل البدني في تدريب الزمالك استعدادا لـ ديكيداها وزير الرياضة يوضح موقف أرض نادي الزمالك كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد

وأكمل "من المستحيل بناء هذه الأرض بتلك المساحة بشكل طبيعي بدون استثمار، ولماذا قانون الرياضة الجديد يدعو للاستثمار؟ لأن الرياضة في مصر دون استثمار فلن تحدث استدامة".

وواصل "أين الإسماعيلي حاليا؟ الزمالك يمر بأزمة غير طبيعية، الوضع كارثي".

وردا على هل يعلن الزمالك إفلاسه، أجاب قائلا: "لا نتمنى الوصول لهذه المرحلة".

وشدد "الزمالك ضلعه الأساسي جمهوره، نحن في كارثة وليس أزمة، ولا توجد حلول تسعفك على مدى زمني طويل، بل تُحل يوما تلو الآخر، أمل النادي كان في أرض 6 أكتوبر وتم سحب الأمل منا".

وطالب "رسالة لكل مسؤولين مصر، عدم رجوع أرض السادس من أكتوبر خطر شديد على نادي الزمالك ومستقبله".

واستدرك "الوضع الحالي لا يُحل بعقود رعاية أو بث فضائي أو التبرعات من محبي النادي، والنادي حصل على قروض كبيرة، فهل يليق أن يتم تسيير أمور النادي إلا بالتبرعات".

وأوضح مجلس الإدارة يضم رجال أعمال لتدعيم النادي ماليا في وقت محدد ثم بفكر استثماري يتمثل في أرض 6 أكتوبر التي يحدث بها المشكلة. الدعم المالي موجود وبشدة، القروض والتبرعات غير المستردة كبيرة جدا".

وأتم "يانيك فيريرا مستمر مع فريق كرة القدم وندرس الاستعانة بمدرب عام مصري".

عماد المندوه الزمالك
نرشح لكم
الزمالك يعلن موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة ديكيداها البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية بخماسية وديا حسام حسن وطولان أبرز المتقدمين.. اتحاد الكرة يطلق الرخصة التدريبية برو مجانا في زيارة وفد من المدربين.. منح حسن شحاتة شهادة برو الشرفية وليد صلاح الدين يكشف معايير اختيار توروب لتدريب الأهلي مؤتمر توروب الأول: سأكون مسؤولا عن تحقيق الإنجازات التي لم تحدث من قبل في الأهلي لعب للأهلي والداخلية والجونة.. وليد صلاح يكشف السيرة الذاتية لمترجم توروب تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد
أخر الأخبار
دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي 11 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال يعلن آخر تطورات إصابة نونيز ومالكوم وكانسيلو 20 دقيقة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم - السنغال تحافظ على الصدارة.. وانتصار الكونغو يؤجل الحسم للجولة الأخيرة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - سوبر هاتريك أوباميانج يُبقى على حظوظ الجابون.. وكوت ديفوار تنتصر بسباعية ساعة | الكرة الإفريقية
كيروش قبل مواجهة الإمارات: يمكننا أن نعيد كتابة التاريخ ساعة | آسيا
مخيتاريان: مورينيو توسل لي لأرحل لضم سانشيز في مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإيطالي - أليجري أفضل مدرب في سبتمبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"اختار نادي الشعب".. أهلي بنغازي يتعاقد مع سالم أبو شعالة 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/515014/المندوه-الوضع-في-الزمالك-كارثي-وتولينا-إدارة-النادي-وهو-مريض-والآن-في-مرحلة-الموت