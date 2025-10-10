المندوه: الوضع في الزمالك كارثي.. وتولينا إدارة النادي وهو مريض والآن في مرحلة الموت

وصف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الوضع داخل النادي بـ "الكارثي" وأنه في "مرحلة الموت".

وقال أمين صندوق نادي الزمالك عبر MBC مصر: "الأجواء في الزمالك ليس جيدة على الإطلاق، مشكلة الزمالك تخطت انتصار أو خسارة الفريق، الأمر يصل لإنهيار النادي بشكل حقيقي، تولينا إدارة الزمالك وهو مريض والآن في مرحلة الموت".

وأضاف "ما يحدث غير طبيعي، الأمل في الزمالك كان الاستثمار في أصول النادي خاصة أرض 6 أكتوبر، وفي الحقيقة يتم عقابنا على أمر لسنا مذنبين فيه على الإطلاق ومنذ تولينا المسؤولية في نهاية 2023 عملنا على إدارة عجلة الاستثمار في الفرع لبنائه".

وأكمل "من المستحيل بناء هذه الأرض بتلك المساحة بشكل طبيعي بدون استثمار، ولماذا قانون الرياضة الجديد يدعو للاستثمار؟ لأن الرياضة في مصر دون استثمار فلن تحدث استدامة".

وواصل "أين الإسماعيلي حاليا؟ الزمالك يمر بأزمة غير طبيعية، الوضع كارثي".

وردا على هل يعلن الزمالك إفلاسه، أجاب قائلا: "لا نتمنى الوصول لهذه المرحلة".

وشدد "الزمالك ضلعه الأساسي جمهوره، نحن في كارثة وليس أزمة، ولا توجد حلول تسعفك على مدى زمني طويل، بل تُحل يوما تلو الآخر، أمل النادي كان في أرض 6 أكتوبر وتم سحب الأمل منا".

وطالب "رسالة لكل مسؤولين مصر، عدم رجوع أرض السادس من أكتوبر خطر شديد على نادي الزمالك ومستقبله".

واستدرك "الوضع الحالي لا يُحل بعقود رعاية أو بث فضائي أو التبرعات من محبي النادي، والنادي حصل على قروض كبيرة، فهل يليق أن يتم تسيير أمور النادي إلا بالتبرعات".

وأوضح مجلس الإدارة يضم رجال أعمال لتدعيم النادي ماليا في وقت محدد ثم بفكر استثماري يتمثل في أرض 6 أكتوبر التي يحدث بها المشكلة. الدعم المالي موجود وبشدة، القروض والتبرعات غير المستردة كبيرة جدا".

وأتم "يانيك فيريرا مستمر مع فريق كرة القدم وندرس الاستعانة بمدرب عام مصري".