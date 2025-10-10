في زيارة وفد من المدربين.. منح حسن شحاتة شهادة برو الشرفية

قام عدد من اللاعبين السابقين ونجوم الكرة المصرية بزيارة حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، في المستشفى.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتواجد اليوم الجمعة لزيارة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والاطمئنان على صحته، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وشوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب، وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين في اتحاد الكرة، والتونسي بلحسن مالوش المحاضر الدولي، وأسامة عرابي وحمادة صدقي وربيع ياسين نجوم الأهلي السابقين وحلمي علام، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، وأحمد جعفر لاعب الزمالك السابق.

وعلم FilGoal.com أنه تم منح حسن شحاتة شهادة pro الشرفية خلال الزيارة.

وانطلقت اليوم في اتحاد الكرة فعاليات رخصة التدريب pro.

وتقدم للحصول على الرخصة التدريبية برو مجموعة من مدربي الكرة المصرية، أبرزهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.