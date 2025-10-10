أولمو يخرج من قائمة إسبانيا للإصابة

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - داني أولمو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم خروج داني أولمو من قائمة الماتادور.

ويخوض منتخب إسبانيا مواجهتين أمام جورجيا يوم السبت، وأمام بلغاريا الثلاثاء في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "سيغيب داني أولمو عن مباراتي جورجيا في إلتشي، وبلغاريا في بلد الوليد بسبب الإصابة".

وأضاف البيان "وصل اللاعب لمعسكر التدريب يوم الإثنين مصابا بالإجهاد العضلي وفقا لبيان نادي برشلونة، ومنذ ذلك الحين تحسنت أعراضه تدريجيا مع إتباع برامج العلاج والتدريب".

وأكمل "كان مقررًا أن يشارك اللاعب اليوم في جزء من التدريبات، ولكن أبلغ عن شعوره بآلام عضلية في ساقه اليسرى".

وأتم البيان "خضع اللاعب لمزيد من الفحوصات، وشخصت إصابته بإصابة عضلية، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي في معسكر المنتخب ويعود لبرشلونة غدا".

ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

وساهم داني أولمو في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024 بعد الفوز على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية.

ولعب أولمو 45 مباراة دولية سجل خلالهم 11 هدفا.

إسبانيا تصفيات أوروبا لكأس العالم داني أولمو
