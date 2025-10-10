وليد صلاح الدين يكشف معايير اختيار توروب لتدريب الأهلي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة لـ الأهلي المعايير التي رجحت كفة يس توروب لتدريب الفريق.

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة لـ الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "أوجه الشكر لعماد النحاس على الفترة التي قضاها مع الفريق".

وكشف معايير اختيار توروب لتدريب الفريق: "اخترنا توروب بناء على معايير عديدة وحقق ألقابا في دوريات مختلفة وأن يمتلك شخصية قوية ومرونة تكتيكية عالية جدا، ويستطيع قيادة النجوم وعقب إجراء محادثة معه وجدنا أنه يمتلك كل المعايير المطلوبة".

وأكمل "أيضا علاقته بالجماهير أكثر من رائعة وبالإعلام جيدة للغاية وهذه النقاط كانت مهمة لنا".

وأردف "أتمنى من جماهير الأهلي كل الدعم والصبر والمدرب يريد الوقت لتطبيق أفكاره ومع الوقت سيقدم أداءً ونتائج تليق باسم الأهلي".

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

وذلك خلال فترة التوقف الدولي التي تنتهي يوم الأحد المقبل عقب لقاء مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

ما هي المباريات التي تنتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟

السبت 18 أكتوبر - إيجل نوار البوروندي.. ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 22 أكتوبر - الاتحاد السكندري.. الدوري المصري الجولة 11

السبت 25 أكتوبر - إيجل نوار البوروندي.. إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت.. الدوري المصري الجولة 12

الأحد 2 نوفمبر - المصري البورسعيدي.. الدوري المصري الجولة 13

الخميس 6 نوفمبر - سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. أو مباراة تحديد المركز الثالث

