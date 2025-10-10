مؤتمر توروب الأول: سأكون مسؤولا عن تحقيق الإنجازات التي لم تحدث من قبل في الأهلي

أعرب يس توروب المدير الفني الجديد لـ الأهلي عن فخره بقيادة الفريق فنيا ومسؤوليته بتخقيق الإنجازات التي لم يحققها النادي من قبل.

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

يس توروب المدير الفني الجديد لـ الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "أتشرف بأن أتمنى لهذا النادي العظيم، أتحيت لي الفرص لأقابل محمود الخطيب وأفراد لجنة الكرة وتفاجئت بأن الكثيرين منهم يمتلكون تاريخا كبيرا كلاعبين، تحدثت مع الخطيب عن مراكز الهجوم كوننا تشاركنا في نفس المركز لاعبين".

وأكمل "أعلم أن الأهلي لا يفكر سوى في الفوز، واعتدت على تدريب فرق تبحث عن الفوز وأن أواصل تطوير اللاعبين كأفراد وكذلك النادي، وأحافظ على التاريخ السابق وأحقق أمجادا جديدة، ومتشوق للبدء ولقاء اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "طاقمي الفني سيصل خلال يومين، وسيضم 5 أفراد، 2 مدربين مساعدين ومدرب حراس ومدرب أحمال بدنية ومحلل أداء".

وشدد "أبحث عن هدف واحد فقط هو الفوز وتحقيق الألقاب وهو المعني الحقيقي لكرة القدم، اعتدت على البحث عن الألقاب والتأهل للمسابقات الأوروبية وهذا عملي، وأعلم أن هناك ضغوط كبيرة وأنا معتاد على ذلك".

وتابع "شاهدت الكثير من مباريات الأهلي، الأسبوع الماضي منذ أول مباراة للفريق في كأس العالم للأندية وكذلك مباريات الفريق في الدوري، حاولت خلالها تحليل أداء الفريق وما احتاجه لقيادة الفريق من أجل مساعدة تطوير اللاعبين فرديا وجماعيا".

وأردف "تابعت مباريات الأهلي في كاس العالم للأندية، الفريق قدّم مجهودا كبيرا، ربما لم يحققوا النتيجة المطلوبة وأنا موجود حاليا لتحقيق ما أرداوا تحقيقه في البطولة. وسأكون مسؤولا عن تحقيق الإنجازات التي لم تُحقق من قبل".

وعن عرض الأهلي قال: "تلقيت عروضا كثيرة الشهر الماضي، عندما تدرب فرقا في الدوري الألماني من الطبيعي أن تتلق عروضا، خاصة أنني حققت نتائج إيجابية مع الفرق التي دربتها، تلقيت عرضا من الأهلي لأول مرة منذ أسابيع وتحمست لأنني علمت باهتمام الأهلي، وأردت الاستماع أكثر عن عرض النادي، وبعد ذلك وصل مسؤولي الأهلي للدنمارك لإقناعي بالعرض، وفخور بأنني سأكون جزء من كيان الأهلي وسأكون سعيدا لتحقيق النتائج ومهتم بالتعرف على ثقافة جديدة".

وردا على مزاملة عبد الستار صبري ومحمود أبو الدهب في تيرول النمساوي أجاب قائلا: "رأيت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني زاملتهما، مرت السنوات لكنني أتذكر تلك الأوقات السعيدة وأتمنى لقائهما قريبا".

واستدرك "أعلم بضغوط وسائل الإعلام على مدربي الأهلي، وأعرف حجم شعبية الأهلي إذ يشجعه 70-80 مليون، ومنذ وصولي إلى مطار كوبنهاجن وجدت المصريون يتعرفون عليّ ويتمنوا لي النجاح، وهو ما يجعلني أدرك حجم وشعبية الأهلي، وأرى الآن اهتماما كبيرا وأعلم أن هذا سيشكل ضغطا كبيرا عليّ لكنه لن يؤثر عليّ نفسيا، وما يهمني مقدار النجاح الذي سأحققه مع الفريق، وسأكون جاهزا لأي سؤال من الصحفيين، وأعدكم بأن أكون أمينا في إجابتي على أسئلتكم، وسأخبركم بكل أفكاري بشأن الفريق وكيف سنعمل".

وأتم "ضيق الوقت قبل أول لقاء عقب التوقف الدولي؟ أهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في المنتخب وهو ما يعني أننا نمتلك لاعبين ذوي جودة عالية، والأمر ليس جديدا بالنسبة لي، وخلال فترات التوقف الدولي اعتدت على انضمام لاعبي فريق لمنتخبات بلادهم، الطبيعي أن أي مدرب يريد أن يبدأ الموسم وخوض فترة الإعداد، لكن للأسف هذا غير متوفر حاليا وأعلم أن لدي مباراة بعد 8 أيام، وليس لدي كثير من الوقت للقاء جميع اللاعبين لنستعد لتلك المباراة".

ويستعد الأهلي للقاء إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.