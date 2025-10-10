لعب للأهلي والداخلية والجونة.. وليد صلاح يكشف السيرة الذاتية لمترجم توروب

قدم النادي الأهلي الدنماركي يس توروب المدير الفني الجديد للفريق، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

وكشف الأهلي خلال المؤتمر الصحفي، عن المترجم الخاص بالمدرب الدنماركي، وهو زياد محمود.

وقدم وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي، عن السيرة الذاتية لمترجم الأهلي: "زياد محمود دكتوراه في الترجمة، وفضّلنا أن يكون المترجم سبق له وأن لعب كرة القدم من قبل".

وتابع وليد صلاح "سبق وأن لعب زياد مع فريق ناشئي الأهلي، وتدرب على يد أمين عرابي".

وأكمل "سبق ولعب لفرق الداخلية والجونة وسجل أول أهداف الجونة، وهو يحظى بالثقة من الجميع في أداء مهمته."

وأعلن الأهلي تولي توروب مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين ونصف.

ويحضر المؤتمر كل من مختار مختار رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو اللجنة ومحمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.