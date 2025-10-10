منتخب 2007 يضم محترفين لمعسكر أكتوبر.. ولاعب برايتون في الطريق

أعلن اتحاد الكرة انضمام إثنين من اللاعبين محترفين لمعسكر منتخب مصر مواليد 2007.

وكشف الاتحاد عن انضمام الثنائي جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي.

ويمتد معسكر منتخب مصر مواليد 2007 حتى 16 من شهر أكتوبر الجاري.

واختار وائل رياض المدير الفني للمنتخب، 4 لاعبين للانضمام للمنتخب.

ولكن تعذر انضمام كريم أحمد لاعب ليفربول بسبب الإصابة، وريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت.

وأشار اتحاد الكرة إلى تواصل لجنة المحترفين بالاتحاد مع الرباعي، لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات.

وأوضح اتحاد الكرة أن لجنة المحترفين رشحت يونس إبراهيم لاعب فريق برايتون الإنجليزي، بعد التأكد من أصوله المصرية، ومن المقرر أن ينضم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويلعب يونس في مركز صانع الألعاب ويمتلك الجنسيتين الإنجليزية والأسترالية بالإضافة للأصول المصرية.

وتمكنت اللجنة من حسم ملف اللاعب، والحصول على موافقته بتمثيل منتخب مصر "مواليد 2007" خلال المرحلة المقبلة.