رونالدو: من الرائع أن تفعل الأشياء بالشعر

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

يعتقد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي أن الشعر يجعلك تبدو أفضل.

وقال رونالدو في بودكاست LOUD FM: "من الرائع أن تفعل الأشياء بالشعر، ألا توافقني الرأي؟ أفضل ذلك، مثلا بدون شعر لن أكون كريستيانو رونالدو نفسه".

وأضاف "الكثير من الناس لا يهتمون إذا كان لديهم شعر أم لا، أعتقد أن الشعر يجعلك تبدو أفضل، هذا مجرد رأي".

وساهم رونالدو في تأسيس شركة تهتم بمجالات الموضة والصحة واللياقة البدنية مؤخرا، حيث تخصص عيادات في تقنيات زراعة الشعر المبتكرة.

ووصل رونالدو خلال مسيرته لـ 976 هدفا في جميع المسابقات سواء مع الأندية والمنتخبات.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات للصحفيين: "مستقبلي؟ الأمر يتعلق بالاستمتاع باللحظة. أعلم أنه لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب، لكن الوقت القليل المتاح لي، أريد استغلاله على أكمل وجه".

وأضاف قائد منتخب البرتغال "لدي فلسفة العيش يوما بيوم. لا أضع خططا طويلة المدى. أستمتع بكل يوم وكل حصة تدريبية".

ويسعى رونالدو لقيادة منتخب البرتغال إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعلى المستوى الفردي وصل إلى 946 هدفا وبات قريبا من الوصول إلى هدفه بتسجيل 1000 هدف خلال مسيرته.

وصنع رونالدو مسيرت تاريخية مع كرة القدم رفقة أندية: سبورتنج لشبونة وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر السعودي مؤخرا.

وعلى المستوى الدولي قاد منتخب البرتغال للفوز بلقبي كاس أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

