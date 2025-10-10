مبابي مدافعا عن يامال: لاعب رائع ولكنه مجرد شاب يرتكب الأخطاء

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

دافع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، عن منافسه الإسباني لامين يامال نجم برشلونة الإسباني.

لامين يامال

النادي : برشلونة

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

الدوري الإسباني

وقال مبابي في تصريحات عبر موفيستار: "لامين يامال لاعب رائع، ولكنه مجرد شاب في الثامنة عشر من عمره، وفي هذا العمر يرتكب الجميع أخطاء".

وأضاف النجم الفرنسي دفاعه عن يامال "يمكنك أن ترى شغفه الكبير بكرة القدم، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنه التخلي عنه، أما الباقي فهو حياته الشخصية، وعلى الناس أن يتركوه وشأنه".

أخبار متعلقة:
مبابي: أشعر براحة أكبر في مدريد عن فرنسا الكرة الذهبية - للمرة الأولى في التاريخ.. لامين يامال يفوز بجائزة "كوبا" الثانية على التوالي مؤتمر إيدي هاو: حزين لغياب لامين يامال.. وأحب النظام الجديد لدوري الأبطال

وأكمل "في النهاية سيكون له تجربته الخاصة، سيعرف ما هو جيد له، وفي النهاية عليك أن تنظر لما يفعله ما في الملعب، ما يفعله خارج الملعب ليس مهما".

وأتم "يامال لديه موهبة رائعة وسيتبع المسار الذي يريده، أتمنى له التوفيق".

ويتعرض لامين يامال لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية خلال الفترة الأخيرة.

فاز لامين يامال بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية في فرنسا.

وتغلب يامال على ديزيريه دوي وجواو نيفيز ثنائي باريس سان جيرمان، وإستيفاو لاعب بالميراس الذي انتقل لاحقا إلى تشيلسي، وكينان ييلديز لاعب يوفنتوس.

وقاد يامال فريق برشلونة الموسم الماضي للتتويج بثلاثية الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

كيليان مبابي لامين يامال برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
كوبارسي: الكلاسيكو هو أعظم منافسة في كرة القدم موندو ديبورتيفو: برشلونة يرفض المخاطرة بـ جارسيا في الكلاسيكو إقالة مدرب هيثم حسن في الدوري الإسباني دي يونج: مواجهة فياريال في أمريكا قرار غير عادل برشلونة يكشف تفاصيل مواجهة فياريال في أمريكا.. وخصم لمن لا يستطيع السفر ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو ميليتاو: فكرت في اعتزال كرة القدم بعد إصابتي الثانية ديكو: لسنا مهووسين بالتعاقد مع مهاجم جديد.. ورحيل إنييجو لم يكن رياضيا
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - سوبر هاتريك أوباميانج يُبقى على حظوظ الجابون.. وكوت ديفوار تنتصر بسباعية 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
كيروش قبل مواجهة الإمارات: يمكننا أن نعيد كتابة التاريخ 38 دقيقة | آسيا
مخيتاريان: مورينيو توسل لي لأرحل لضم سانشيز في مانشستر يونايتد 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإيطالي - أليجري أفضل مدرب في سبتمبر ساعة | الكرة الأوروبية
"اختار نادي الشعب".. أهلي بنغازي يتعاقد مع سالم أبو شعالة ساعة | الوطن العربي
الزمالك يعلن موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة ديكيداها ساعة | الدوري المصري
البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية بخماسية وديا 2 ساعة | الدوري المصري
حسام حسن وطولان أبرز المتقدمين.. اتحاد الكرة يطلق الرخصة التدريبية برو مجانا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/515004/مبابي-مدافعا-عن-يامال-لاعب-رائع-ولكنه-مجرد-شاب-يرتكب-الأخطاء