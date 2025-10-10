مبابي مدافعا عن يامال: لاعب رائع ولكنه مجرد شاب يرتكب الأخطاء

دافع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، عن منافسه الإسباني لامين يامال نجم برشلونة الإسباني.

وقال مبابي في تصريحات عبر موفيستار: "لامين يامال لاعب رائع، ولكنه مجرد شاب في الثامنة عشر من عمره، وفي هذا العمر يرتكب الجميع أخطاء".

وأضاف النجم الفرنسي دفاعه عن يامال "يمكنك أن ترى شغفه الكبير بكرة القدم، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنه التخلي عنه، أما الباقي فهو حياته الشخصية، وعلى الناس أن يتركوه وشأنه".

وأكمل "في النهاية سيكون له تجربته الخاصة، سيعرف ما هو جيد له، وفي النهاية عليك أن تنظر لما يفعله ما في الملعب، ما يفعله خارج الملعب ليس مهما".

وأتم "يامال لديه موهبة رائعة وسيتبع المسار الذي يريده، أتمنى له التوفيق".

ويتعرض لامين يامال لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية خلال الفترة الأخيرة.

فاز لامين يامال بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية في فرنسا.

وتغلب يامال على ديزيريه دوي وجواو نيفيز ثنائي باريس سان جيرمان، وإستيفاو لاعب بالميراس الذي انتقل لاحقا إلى تشيلسي، وكينان ييلديز لاعب يوفنتوس.

وقاد يامال فريق برشلونة الموسم الماضي للتتويج بثلاثية الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.