جيسوس: النصر أصعب تجربة في حياتي

يعتبر جورجي جيسوس المدير الفني للنصر السعودي، أن تجربته مع الفريق هي الأصعب في مسيرته.

وعلل جيسوس سبب ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية عن المدرب البرتغالي بمؤتمر قمة كرة القدم في لشبونة، إلى غياب الألقاب عن الفريق منذ زمن طويل.

وتابع "خوسيه سيميدو المدير التنفيذي، وكريستيانو رونالدو دعاني لتدريب النصر، ومنذ قدوم رونالدو إلى النصر لم يفز بالفريق ببطولة، تحديدا الدوري لم يحققوه منذ سبعة مواسم".

وأضاف "قبلت بمهمة النصر لأكون بطلا، أولويتي هي الفوز بالألقاب لا المباغريات".

وأكد مدرب النصر عزمه إعادة الألقاب إلى الفريق مجددا، رغم اعتباره أن المنافسين أعلى جودة منه.

وحكى جيسوس بدايته مع التدريب "بدأت التدريب بطريقة غريبة، كنت ألعب مع فريق أمورا، وطلب مني رئيس النادي تدريب الفريق، وكنت أدرِب وألعب في الوقت ذاته".

وأكمل "بدأت في بناء أفكاري، وابتكار تدريبات تلائمها، وجاء الأمر تدريجيًا، في أوِل خمسة أعوامٍ ارتكبت أخطاء عدة، وكانت مفيدة لصنع هوية فنيةٍ لي".

ويعتبر جيسوس أن تدريب بنفيكا كان الخطوة الأهم في مسيرته.

وأثنى على لاعبه في الفريق رونالدو "سمعت عنه الكثير، لكننا لا نعرف الأشخاص حقًا حتى نحتك بهم، اليوم عمره 40 عامًا، وهو ثاني أسرع لاعبٍ في الفريق وثالث أكثر لاعب يسجل انطلاقات تفوق 25 كيلومترًا في الساعة"

وأضاف "على المستوى الشخصي، فهو ذكي للغاية، وأكثر من مجرد لاعب كرة قدمٍ"

وأتم حديثه عن الدوري السعودي "في البرتغال، يقللون كثيرًا من قيمة الدوري السعودي، لكنه يملك عددًا من أفضل المدربين واللاعبين حول العالم، لا أغفل أيضًا الملاعب والمنشآت".

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم بعد 4 جولات بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

