قد يغيب عن كأس العرب.. الرياضية: كنو يترقب عقوبة الاتحاد الآسيوي

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 12:35

كتب : FilGoal

محمد كنو - السعودية

يغيب محمد كنو اللاعب الدولي السعودي، عن بعض مباريات كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأشهر الحكم الكويتي أحمد العلي بطاقة صفراء ثم حمراء في نفس الدقيقة لـ كنو خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما أشار له بـ "الجنون".

وحقق منتخب السعودية الفوز على إندونيسيا بثلاثية مقابل هدف في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

ويدرس الاتحاد الآسيوي توقيع عقوبة على كنو بعد تجاوزه ضد الحكم.

وتعد بطولة كأس العالم تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وستمتد أي عقوبة سيتلقاها للبطولة العربية.

وسبق أن تلقى كنو بطاقة حمراء في تصفيات المونديال أمام الصين.

وتأكد غياب كنو عن مواجهة السعودية أمام العراق، والتي يسعى خلالها الأخضر إلى التأهل لكأس العالم وحسم بطاقة الحمراء، بدلا من انتظار نتيجة الجولة الأخيرة بين العراق وإندونيسيا.

وتأهل 6 منتخبات إلى كأس العالم بعد احتلالهم المركزين الأول والثاني بالمجموعات الثلاث في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم.

فيما تأهل المنتخبان صاحبي المركز الثالث والرابع في كل مجموعة إلى المرحلة الرابعة من التصفيات، وتم تقسيم إلى مجموعتين، يقاما بنظام الدوري من دور واحد، في قطر والسعودية.

محمد كنو السعودية كأس العرب
