المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب

تأهل المغرب إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب بعد الفوز على حساب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد في دور الـ16 من البطولة المقامة في تشيلي.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الأمريكي في ربع النهائي.

وتقام المباراة الساعة 11 مساء يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر (بتوقيت القاهرة).

ويعد المنتخب المغربي هو الفريق الوحيد في ربع النهائي لكأس العالم للشباب من خارج أوروبا والأمريكتين.

وكان أسود أطلس تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه المكسيك، وإسبانيا، بالإضافة إلى البرازيل التي ودعت البطولة من المرحلة الأولى.

فيما كان منتخب كوريا الجنوبية ثالث المجموعة الثانية خلف أوكرانيا وباراجواي.

واكتمل الدور ربع النهائي بمواجهات النرويج أمام فرنسا، والمكسيك أمام الأرجنتين، وإسبانيا أمام كولومبيا.