بهدف في +94.. الياميق يقود المغرب لمعادلة رقم تاريخي بالفوز على البحرين

حقق منتخب المغرب فوزا متأخرا على البحرين وديا بهدف دون رد.

ووصل أسود الأطلس لـ 15 انتصارا متتاليا معادلا الرقم القياسي المسجل باسم منتخب ألمانيا وإسبانيا في عدد الانتصارات المتتالية للمنتخبات.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز على الكونغو في اللقاء الأخير من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل للانفراد بالرقم القياسي العالمي.

وسجل جواد الياميق هدف فوز كتيبة وليد الركراكي في الدقيقة 90+4 من صناعة أشرف حكيمي.

يذكر أن منتخب المغرب من أوائل المنتخبات الإفريقية التي حجزت تأهلها الرسمي قبل الجولات الأخيرة رفقة تونس ومصر والجزائر.

سلسلة انتصارات منتخب المغرب المتتالية

المغرب 2-1 زامبيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 6-0 الكونغو.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 4-1 الجابون.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 1-0 ليسوتو.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 5-0 إفريقيا الوسطى.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 4-0 إفريقيا الوسطى.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 5-1 الجابون.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 7-0 ليسوتو.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 2-1 النيجر.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 تنزانيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 تونس.. ودي

المغرب 1-0 بنين.. ودي

المغرب 5-0 النيجر.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 زامبيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 1-0 البحرين.. ودي