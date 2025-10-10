بهدف في +94.. الياميق يقود المغرب لمعادلة رقم تاريخي بالفوز على البحرين

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - فرصة جواد الياميق

حقق منتخب المغرب فوزا متأخرا على البحرين وديا بهدف دون رد.

ووصل أسود الأطلس لـ 15 انتصارا متتاليا معادلا الرقم القياسي المسجل باسم منتخب ألمانيا وإسبانيا في عدد الانتصارات المتتالية للمنتخبات.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز على الكونغو في اللقاء الأخير من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل للانفراد بالرقم القياسي العالمي.

وسجل جواد الياميق هدف فوز كتيبة وليد الركراكي في الدقيقة 90+4 من صناعة أشرف حكيمي.

يذكر أن منتخب المغرب من أوائل المنتخبات الإفريقية التي حجزت تأهلها الرسمي قبل الجولات الأخيرة رفقة تونس ومصر والجزائر.

سلسلة انتصارات منتخب المغرب المتتالية

المغرب 2-1 زامبيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 6-0 الكونغو.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 4-1 الجابون.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 1-0 ليسوتو.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 5-0 إفريقيا الوسطى.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 4-0 إفريقيا الوسطى.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 5-1 الجابون.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 7-0 ليسوتو.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 2-1 النيجر.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 تنزانيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 تونس.. ودي

المغرب 1-0 بنين.. ودي

المغرب 5-0 النيجر.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 زامبيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 1-0 البحرين.. ودي

جواد الياميق المغرب البحرين ودي
نرشح لكم
بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا محرز: أنا لست رونالدو مقعد إضافي مضمون وآخر محتمل.. رقم عربي قياسي في تاريخ كأس العالم يحدث في 2026 رقم 20.. الجزائر إلى كأس العالم 2026 فراس البريكان: إصابتي بسيطة.. وكنا نعلم صعوبة إندونيسيا تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف تصفيات كأس العالم - كيروش يقود عمان لفرض التعادل أمام قطر بافتتاح الملحق الآسيوي خطأ كارثي.. ليبيا تفقد أمل التأهل لكأس العالم.. والكاميرون تضغط على كاب فيردي
أخر الأخبار
بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا ساعة | الوطن العربي
تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد ساعة | الدوري المصري
محرز: أنا لست رونالدو ساعة | الكرة الإفريقية
بهدف في +94.. الياميق يقود المغرب لمعادلة رقم تاريخي بالفوز على البحرين 2 ساعة | الوطن العربي
وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري 2 ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا 2 ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز برباعية على مالطا.. والنمسا تكتسح سان مارينو بـ 10 أهداف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بقمصان بدون أسماء.. إنجلترا تنتصر على ويلز وديا بثلاثية في 20 دقيقة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514993/بهدف-في-94-الياميق-يقود-المغرب-لمعادلة-رقم-تاريخي-بالفوز-على-البحرين