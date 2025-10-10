وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي، تعرض أشرف داري لإصابة مزمنة.

وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي "أشرف داري مدافع دولي مع منتخب المغرب، وإصاباته ليست في مكان واحد، وهذا مطمئن نظرا لعدم وجود إصابة مزمنة في مكان واحد".

وتعرض داري لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن فتق رياضي وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة.

وكشف وليد صلاح "داري وكريم فؤاد سيخضعان لأشعة من أجل تحديد موعد عودتهما".

وتحدث عن موقف إمام عاشور "سيعود قريبا للملاعب بعد اقتراب أرقام تحاليل الإنزيمات من نسبتها الطبيعية".

وتابع "محمد شكري عاد للتدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة".

ونفى مدير الكرة في الأهلي رحيل مدافع الفريق "من المستحيل أن يعود أحمد رمضان إلى سيراميكا كليوباترا من جديد مثلما تردد، نظرا للنقص العددي الكبير في مركز المدافع".

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع الزمالك والمصري، مع أفضلية خوض الفريق الأحمر مباراة أقل.