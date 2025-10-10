وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أشرف داري

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي، تعرض أشرف داري لإصابة مزمنة.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي "أشرف داري مدافع دولي مع منتخب المغرب، وإصاباته ليست في مكان واحد، وهذا مطمئن نظرا لعدم وجود إصابة مزمنة في مكان واحد".

وتعرض داري لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن فتق رياضي وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأقرب تسويق أشرف داري ورحيله في يناير مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب اكتمال صفوف منتخب المغرب بعد انضمام أشرف داري

وكشف وليد صلاح "داري وكريم فؤاد سيخضعان لأشعة من أجل تحديد موعد عودتهما".

وتحدث عن موقف إمام عاشور "سيعود قريبا للملاعب بعد اقتراب أرقام تحاليل الإنزيمات من نسبتها الطبيعية".

وتابع "محمد شكري عاد للتدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة".

ونفى مدير الكرة في الأهلي رحيل مدافع الفريق "من المستحيل أن يعود أحمد رمضان إلى سيراميكا كليوباترا من جديد مثلما تردد، نظرا للنقص العددي الكبير في مركز المدافع".

ويتقاسم الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع الزمالك والمصري، مع أفضلية خوض الفريق الأحمر مباراة أقل.

الأهلي أشرف داري
نرشح لكم
تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري 2025.. وتحديد المباريات والمواعيد والملاعب بعد راحة 4 أيام.. انتظام شريف ورفع الحمل البدني في تدريب الزمالك استعدادا لـ ديكيداها الأهلي يعلن تقديم توروب في مؤتمر صحفي غدا الجمعة وزير الرياضة يوضح موقف أرض نادي الزمالك وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي
أخر الأخبار
تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد 6 دقيقة | الدوري المصري
محرز: أنا لست رونالدو 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف في +94.. الياميق يقود المغرب لمعادلة رقم تاريخي بالفوز على البحرين 19 دقيقة | الوطن العربي
وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري 33 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا 36 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز برباعية على مالطا.. والنمسا تكتسح سان مارينو بـ 10 أهداف 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
بقمصان بدون أسماء.. إنجلترا تنتصر على ويلز وديا بثلاثية في 20 دقيقة ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة عمر جابر وكريم حافظ أمام المغرب.. واستدعاء العراقي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514992/وليد-صلاح-داري-لا-يعاني-من-إصابة-مزمنة-وهذا-موقف-عاشور-وفؤاد-وشكري