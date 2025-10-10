وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 00:30

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي، عن عقد اجتماع سابق مع روبرتو مانشيني المدير الفني الإيطالي، لتولي تدريب الفريق.

وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي: "عقدنا اجتماع مع مانشيني وعدد من المدربين الكبار، ولكن لم يتم الاتفاق معهم لأسباب مخنلفة",

وأكمل "حصلنا على وقتنا الكافي للاستقرار على اسم مدرب، ولم نجد خلافا حول الدنماركي يس توروب ولديه سمعة طيبة في أوروبا من الجماهير والإعلام، ولديه صرامة في التعامل مع اللاعبين".

وأضاف "كافة المعايير التي وضعناها كانت موجودة في توروب، لديه مرونة في الخطط، وقام بتطوير عدد من اللاعبين الشباب".

وأعلن النادي الاهلي يوم الأربعاء الماضي إتمام تعاقده مع المدرب الدنماركي يس توروب لتولي تدريب الفريق لمدة عامين ونصف.

ونفى مدير الكرة عودة أحد المدربين السابق لتدريب الأهلي "لم يتم طرح أي اسم سابق فايلر وموسيماني وكولر لتدريب الأهلي من جديد".

وأتم "تم طرح اسم كيروش وفيتوريا نظرا لتدريبتهما في مصر ومعرفتهما بالأجواء هنا، ولكن فيتوريا طلب الحصول على راحة بعد تجربته الأخيرة، وكيروش مرتبط بتدريب عمان".

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

