تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز برباعية على مالطا.. والنمسا تكتسح سان مارينو بـ 10 أهداف

حقق منتخب هولندا فوزا كبيرا خارج أرضه بنتيجة 4-0 على مالطا في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدمت الطواحين الهولندية بهدف مبكر من كودي جاكبو في الدقيقة 12 من علامة الجزاء.

وبنفس الطريقة سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وعزز تيجاني رينديزر من تقدم هولندا بالهدف الثالث في الدقيقة 57 من صناعة جاكبو.

واختتم ممفيس ديباي الهداف التاريخي لمنتخب هولندا أهداف اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 90+3.

الفوز رفع رصيد هولندا لـ 13 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن بولندا صاحبة المركز الثاني.

ويلتقي منتخب هولندا في الجولة المقبلة مع فنلندا صاحبة المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ولحساب المجموعة الثامنة سحق منتخب النمسا ضيفه سان مارينو بنتيجة 10-0.

اللقاء شهد مشاركة اللاعبين الأساسيين الـ 10 لمنتخب النمسا تهديفيا سواء بالتسجيل أو الصناعة.

واكتفى ماركو أرناوتوفيتش هداف النمسا بتسجيل رباعية بمفرده.

الفوز رفع رصيد النمسا لـ 15 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة من 5 مباريات.

وتعثر منتخب البوسنة والهرسك بالتعادل مع قبرص بنتيجة 2-2 ليصبح ثانيا برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

ويحل منتخب النمسا ضيفا على رومانيا صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط يوم الأحد المقبل.

وفي المجموعة الثالثة واصل منتخبا الدنمارك واسكتلندا القتال على حظوظهما في بطاقة التأهل.

وانتصر منتخب الدنمارك بنتيجة 6-0 على بيلاروسيا ليعزز صدارته بفارق الأهداف عن اسكتلندا.

وانتهى الشوط الأول برباعية دون رد فسجل راسموس هويلوند ثنائية وباتريك دورجو هدفا وآخر لفورهلدت.

وفي الثاني سجل البديال أليكس دراير الهدفين الخامس والسادس في ظرف 12 دقيقة بعدما حل بديلا في الدقيقة 64.

فيما انتصر منتخب اسكتلندا على اليونان بنتيجة 3-1 بفضل أهداف ريان كريستي ولويس فيرجسون ولويس ديكس، فيما سجل كوستاس تسيميكاس هدف اليونان الوحيد.

الصدارة ظلت في يد الدنمارك برصيد 7 نقاط ويليها اسكتلندا بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، ويحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 3 نقاط.