إصابة عمر جابر وكريم حافظ أمام المغرب.. واستدعاء العراقي

قرر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب عودة الثنائي عمر جابر، وكريم حافظ إلى القاهرة.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن تعرض الثنائي لإصابة خلال مواجهة المنتخب الثاني أمام المغرب الودية استعدادا لكأس العرب.

ويقيم المنتخب الثاني معسكرا في المغرب يخوض خلاله وديتين أمام المغرب والبحرين.

خسر منتخب مصر الثاني أمام نظيره المغربي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب البشير بمدينة المحمدية بالمغرب.

أحرز هدفي المغرب أمين زحزوح لاعب الوكرة القطري في الدقيقة 88، ثم أضاف محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وخاض الثنائي جابر وحافظ المباراة بشكل أساسي من بدايتها.

وقرر طولان استدعاء كريم العراقي ظهير أيمن المصري لينضم لمعسكر المنتخب يوم الجمعة، لتعويض الغيابات.

ويلتقي المنتخب الثاني أمام البحرين يوم الأحد في الودية الثانية قبل العودة إلى القاهرة.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر

