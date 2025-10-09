مقعد إضافي مضمون وآخر محتمل.. رقم عربي قياسي في تاريخ كأس العالم يحدث في 2026

تشهد نسخة 2026 من كأس العالم مشاركة عربية تاريخية بعد ارتفاع عدد المنتخبات العربية لـ 5 عقب تأهل الجزائر.

ولأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم تشارك 5 منتخبات عربية في نسخة واحدة.

وتأهل من إفريقيا كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب ومن آسيا الأردن.

وتمتلك الدول العربية مقعدا آخرا مضمونا يخص قارة آسيا وينحصر بين قطر والإمارات وعُمان وحينها سيصبح الفائز منهم ببطاقة العبور سادس المنتخبات العربية.

سابقا كان عدد 4 منتخبات عربية في نسخة واحدة هو الأعلى وهو ما تكرر مرتين في آخر نسختين روسيا 2018 وقطر 2022.

فما هو موقف باقي المنتخبات العربية الأخرى من التأهل؟

السودان: تقلصت حظوظه في التأهل في المجموعة التي تضم السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويحتل صقور الجديان المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن السنغال المتصدر.

ليبيا: انتهت حظوظها في التأهل بعد التعادل مع كاب فيردي بنتيجة 3-3 قبل جولة على النهاية.

ومن أجل التواجد ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثاني عليها الفوز على موريشيوس وانتظار خسارة الكاميرون من أنجولا بشرط أن يكون فارق الأهداف في المباراة لصالح ليبيا +10.

جُزر القُمر: انتهت حظوظها في التأهل باحتلال المركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني.

قطر - عُمان - الإمارات: تتنافس المنتخبات الخليجية والعربية الـ 3 على بطاقة تأهل مباشرة تُحسم الأسبوع المقبل إذ يجتمعون في المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المونديالية.

قطر تعادلت مع عُمان سلبيا، وسيلتقي منتخب عُمان مع الإمارات ثم تختتم مباريات بلقاء قطر والإمارات.

السعودية - العراق: كما هو الحال في المجموعة الأولى، يتواجد المنتخبان الخليجيان رفقة إندونيسيا في المجموعة الثانية.

السعودية استهلت المشوار بفوز صعب على إندونيسيا بنتيجة 3-2، في انتظار نتيجة مباراة العراق ضد إندونيسيا قبل مواجهة العراق في الجولة الأخيرة.

في التصفيات الآسيوية يتأهل متصدر ترتيب المجموعتين مباشرة لنهائيات كأس العالم فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباراة نهائية في شهر نوفمبر المقبل لحسم ممثل قارة آسيا في الملحق العالمي المقرر إقامته في مارس 2026.

سجل مشاركات العرب في كأس العالم تاريخيا

1930: لم يتأهل أحد

1934: مصر

1938: لم يتأهل أحد

1950: لم يتأهل أحد

1954: لم يتأهل أحد

1962: لم يتأهل أحد

1966: لم يتأهل أحد

1970: المغرب

1974: لم يتأهل أحد

1978: تونس

1982: الجزائر - الكويت

1986: العراق - الجزائر - المغرب

1990: مصر - الإمارات

1994: المغرب - السعودية

1998: السعودية - المغرب - تونس

2002: السعودية - تونس

2006: السعودية - تونس

2010: الجزائر

2014: الجزائر

2018: مصر - السعودية - تونس - المغرب

2022: قطر - السعودية - تونس - المغرب

2026: مصر - الجزائر - تونس - المغرب - الأردن