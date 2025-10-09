بهدفي زحزوح وبنتايك.. المنتخب الثاني يخسر أمام المغرب استعدادا لكأس العرب

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

خسر منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، أمام نظيره المغربي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب البشير بمدينة المحمدية بالمغرب.

أحرز هدفي المغرب أمين زحزوح لاعب الوكرة القطري في الدقيقة 88، ثم أضاف محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي - أحمد هاني ـ أحمد سامي ـ محمود حمدي الونش ـ كريم حافظ - أكرم توفيق ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة - أحمد عاطف قطة ـ مصطفي شلبي ـ مروان حمدي.

أخبار متعلقة:
مجموعة تونس - إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الإستوائية في تصفيات كأس العالم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب تصفيات كأس العالم - ثنائي وسط منتخب مصر يغيب ضد غينيا بيساو

ورفض المدرب المغربي عصام الشرعي إذاعة المباراة.

ويلتقي المنتخب في ودية أخرى أمام البحرين يوم الأحد 12 أكتوبر، في المعسكر المقام في المغرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر

المنتخب الثاني حلمي طولان كأس العرب
نرشح لكم
إصابة عمر جابر وكريم حافظ أمام المغرب.. واستدعاء العراقي مقعد إضافي مضمون وآخر محتمل.. رقم عربي قياسي في تاريخ كأس العالم يحدث في 2026 ذا أثليتك: تأجيل محتمل لانطلاق كأس العالم 2034 بسبب شهر رمضان مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب تصفيات كأس العالم - ثنائي وسط منتخب مصر يغيب ضد غينيا بيساو مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إراحة صلاح أمام غينيا بيساو.. وتغييرات في التشكيل تشكيل المنتخب الثاني - السولية وأفشة أساسيان.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام المغرب بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الصحة يزور حسن شحاتة للاطمئنان على حالته
أخر الأخبار
تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد 2 دقيقة | الدوري المصري
محرز: أنا لست رونالدو 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف في +94.. الياميق يقود المغرب لمعادلة رقم تاريخي بالفوز على البحرين 15 دقيقة | الوطن العربي
وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري 29 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا 32 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز برباعية على مالطا.. والنمسا تكتسح سان مارينو بـ 10 أهداف 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
بقمصان بدون أسماء.. إنجلترا تنتصر على ويلز وديا بثلاثية في 20 دقيقة ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة عمر جابر وكريم حافظ أمام المغرب.. واستدعاء العراقي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514986/بهدفي-زحزوح-وبنتايك-المنتخب-الثاني-يخسر-أمام-المغرب-استعدادا-لكأس-العرب