بهدفي زحزوح وبنتايك.. المنتخب الثاني يخسر أمام المغرب استعدادا لكأس العرب

خسر منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، أمام نظيره المغربي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب البشير بمدينة المحمدية بالمغرب.

أحرز هدفي المغرب أمين زحزوح لاعب الوكرة القطري في الدقيقة 88، ثم أضاف محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي - أحمد هاني ـ أحمد سامي ـ محمود حمدي الونش ـ كريم حافظ - أكرم توفيق ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة - أحمد عاطف قطة ـ مصطفي شلبي ـ مروان حمدي.

ورفض المدرب المغربي عصام الشرعي إذاعة المباراة.

ويلتقي المنتخب في ودية أخرى أمام البحرين يوم الأحد 12 أكتوبر، في المعسكر المقام في المغرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر