مدرب اسكتلندا لا يعرف كاتي بيري

لم يتعرف ستيف كلارك المدير الفني لـ منتخب اسكتلندا على المغنية الأمريكية كاتي بيري.

ويستعد منتخب اسكتلندا لمواجهتي اليونان وبيلاروسيا في تصفيات كأس العالم 2026 في جلاسكو، فيما تتواجد المغنية الأمريكية في البلاد استعدادا لإقامة حفل خلال أيام.

وقال المدير الفني لـ منتخب اسكتلندا: "تواجد المغنية كاتي بيري معنا في نفس الفندق؟ لم أكن أعلم بوجودها هناك".

وأضاف "سمعت الاسم ومتأكد أنني إذا سمعت بعض من أغانيها ربما أعرفها، لكنني لا أعرف أسماء أغانيها للأسف".

وأتم "هذا ليس تقليلا منها، لكنني من جيل مختلف".

ويحتل منتخب اسكتلندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الدنمارك بعد مرور جولتين.

فيما يأتي منتخب اليونان ثالثا برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب بيلاروسيا الترتيب بدون رصيد.

ويأمل كلارك في قيادة اسكتلندا للتأهل لكأس العالم باحتلال صدارة المجموعة على حساب منافسيه لأول مرة منذ 1998.