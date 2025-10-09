بعد راحة 4 أيام.. انتظام شريف ورفع الحمل البدني في تدريب الزمالك استعدادا لـ ديكيداها

استأنف نادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن الزمالك ثنائي المنتخب الأول محمد صبحي وحسام عبد المجيد، بالإضافة إلى الثلاثي عمر جابر، ومحمود حمدي الونش، ومحمد إسماعيل المتواجدين ضمن صفوف المنتخب الثاني.

وتأهل المنتخب الأول لكأس العالم بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة، فيما يستعد لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

أما المنتخب الثاني فيستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم بخوض وديتين أمام المغرب والبحرين.

كما يغيب عن الزمالك محمود بنتايك المنضم لصفوف المنتخب الثاني للمغرب، وشيكو بانزا المنضم لمنتخب أنجولا لخوض تصفيات كأس العالم.

وخصص يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك فقرة تدريبات بدنية للاعبين لرفع الحمل البدني بعد الحصول على راحة سلبية لمدة أربعة أيام.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

كما خاض اللاعبون تدريبات فنية والتركيز على الجوانب الخططية، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويلتقي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي السادسة مساء السبت 18 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة.