ذا أثليتك: تأجيل محتمل لانطلاق كأس العالم 2034 بسبب شهر رمضان

يبدو أن كأس العالم 2034 المنتظر إقامتها في المملكة العربية السعودية ستقام في الشتاء مثلما حدث مع قطر في 2022.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإنه من المتوقع إقامة كأس العالم 2034 في السعودية في الشتاء مع احتمال كبير أن تقام في أوائل 2035 لتجنب شهر رمضان الذي يصادف شهري نوفمبر وديسمبر 2034.

ومن جانبه طالب جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمام الجمعية العمومية للأندية الأوروبية بضرورة الانفتاح حول إمكانية إقامة البطولات الكبرى في الشتاء.

وقال رئيس فيفا في خطابه: "إذا كنتم ترغبون في اللعب في نفس الوقت في كل مكان، فيمكنكم اللعب في مارس أو أكتوبر - لأنه في ديسمبر، لا تقام مباريات في جزء من العالم، وفي يوليو أيضا في جزء آخر من العالم".

وأضاف "نحن بالفعل منغمسون في التفاصيل الدقيقة ونناقشها مع الجميع طوال الوقت، والأمر لا يقتصر على كأس عالم واحدة، بل هو انعكاس عام".

وأكمل "حتى الأجواء في بعض الدول الأوروبية في يوليو تكون حارة جدة. لذا ربما نحتاج إلى التفكير بشأن أفضل الشهور للعب كرة القدم، وهو شهر يونيو في أوروبا. والذي لا تقام فيه مباريات كثيرة، أليس كذلك؟

وأتم "ربما هناك طرق لتحسين أجندة المباريات لكننا نناقشه. علينا فقط أن نكون منفتحين".

وأقيمت نهائيات كأس العالم في قطر 2022 لأول مرة في فصل الشتاء بين شهري نوفمبر وديسمبر وانتهت بتتويج الأرجنتين باللقب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه العديد من الفرق معاناتها من درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية شهري يونيو ويوليو الماضيين خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تستضيفان كأس العالم 2026، فيما تقام مباريات كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بالإضافة لمباراة تقام في كل من أوروجواي وباراجواي والأرجنتين بمناسبة مرور 100 على إقامة كأس العالم لأول مرة.