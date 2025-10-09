مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 19:19

كتب : محمد جمال

منتخب الشباب - أسامة نبيه

أوضح مصدر من اتحاد الكرة حقيقة تحديد المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب مصر للشباب والذي يستعد لاحقا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وودع منتخب مصر للشباب مونديال تحت 20 عاما من مرحلة المجموعات باحتلال المركز الثالث.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تحديد الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر للشباب مستقبلا خلفا لأسامة نبيه سابق لأوانه".

وأتم "كل ما يخص منتخب الشباب سيتم مناقشته بين اتحاد الكرة واللجنة الفنية خلال الفترة المقبلة".

وسبق أن صرّح أشرف صبحي وزير الرياضة عبر أون سبورت: "لسنا راضين عما حدث في كأس العالم للشباب، وهاني أبو ريدة أخبرني بأنه سيتم إجراء تغيير للجهاز الفني لمنتخب الشباب، من أجل التجهيز للمشاركة في أولمبياد 2028".

وشدد "لن نسمح بالإخفاق أي كان الأسباب، ومنتخب الشباب يضم أسماء رائعة وهذا الجيل الذي سنعتمد عليه مستقبلا".

وقاد أسامة نبيه منتخب مصر للشباب في كأس أمم إفريقيا للتأهل لكأس العالم والذي ودعه مبكرا.

وبدأ الجيل الحالي لمنتخب مصر للشباب مشواره تحت قيادة وائل رياض، ثم قاده البرازيلي روجيرو ميكالي في بطولة شمال إفريقيا وقاده للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا ثم رحل وتولى نبيه المهمة منذ ذلك الحين.

وجاء ترتيب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث

1 فرنسا: 6 نقاط

2 كوريا الجنوبية: 4 نقاط

3 إسبانيا: 4 نقاط

4 نيجيريا: 3 نقاط وفارق أهداف 0 وله مباراة أخيرة مع كولومبيا

5 أستراليا: 3 نقاط وفارق أهداف -2 وسجلوا 4 أهداف

6 مصر: 3 نقاط وفارق أهداف -2 وسجلوا 3 أهداف

منتخب مصر للشباب أسامة نبيه
