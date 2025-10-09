تصفيات كأس العالم - ثنائي وسط منتخب مصر يغيب ضد غينيا بيساو

يغيب حمدي فتحي ومروان عطية ثنائي وسط منتخب عن مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة بثلاثية دون رد.

وتحصل حمدي فتحي على إنذارين ضد سيراليون ثم جيبوتي، فيما تحصل مروان عطية على الإنذارين ضد بوركينا فاسو وجيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة الدولي.

وسبق أن صرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات، ولكنه سيشارك في الاحتفالية".

وأضاف "سيتم إجراء تغييرات في تشكيل المنتخب لإراحة اللاعبين وعلى رأسهم أيضا محمد الشناوي، ولمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين خاضوا عدد دقائق أقل أمام جيبوتي".

video:1

🔥 جوووووول أول لمصر 🇪🇬

إبراهيم عادل يفتتح التسجيل بعد عرضية ولا أروع من أحمد زيزو 🎯



بداية نارية للفراعنة في طريق التأهل لكأس العالم 2026 🏆#MBCMASR2 pic.twitter.com/J0SuYvyttl — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 8, 2025