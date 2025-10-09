مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إراحة صلاح أمام غينيا بيساو.. وتغييرات في التشكيل

وضع الجهاز الفني لـ منتخب مصر خطة للتشكيل الذي سيواجه غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة بثلاثية دون رد.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة الدولي.

وصرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات، ولكنه سيشارك في الاحتفالية".

وأضاف "سيتم إجراء تغييرات في تشكيل المنتخب لإراحة اللاعبين وعلى رأسهم أيضا محمد الشناوي، ولمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين خاضوا عدد دقائق أقل أمام جيبوتي".

video:1 🔥 محمد صلاح يواصل التألق ويسجل الهدف الثالث لمصر 🇪🇬

بعد تمريرة ساحرة من مروان عطية 🎯



صلاح حاضر دائمًا في المواعيد الكبرى 💪#MBCMASR2 pic.twitter.com/DaHelC9xZe — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 8, 2025

وكشفت المتحدة للرياضة عن تقديم الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد حفلا غنائيا على هامش المباراة.