مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إراحة صلاح أمام غينيا بيساو.. وتغييرات في التشكيل

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 19:01

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - جيبوتي

وضع الجهاز الفني لـ منتخب مصر خطة للتشكيل الذي سيواجه غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة بثلاثية دون رد.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة الدولي.

وصرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات، ولكنه سيشارك في الاحتفالية".

وأضاف "سيتم إجراء تغييرات في تشكيل المنتخب لإراحة اللاعبين وعلى رأسهم أيضا محمد الشناوي، ولمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين خاضوا عدد دقائق أقل أمام جيبوتي".

وكشفت المتحدة للرياضة عن تقديم الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد حفلا غنائيا على هامش المباراة.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة مصر أمام غينيا بيساو في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.

منتخب مصر محمد صلاح
