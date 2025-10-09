تشكيل المنتخب الثاني - السولية وأفشة أساسيان.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام المغرب

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، تشكيل الفريق لمواجهة المغرب وديا، المقررة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويغيب عن المنتخب حسين الشحات، ومحمود زلاكة بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد هاني ـ أحمد سامي ـ محمود حمدي الونش ـ كريم حافظ

الوسط: أكرم توفيق ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد عاطف قطة ـ مصطفي شلبي ـ مروان حمدي

ويلتقي المنتخب في ودية أخرى أمام البحرين يوم الأحد 12 أكتوبر، في المعسكر المقام في المغرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر