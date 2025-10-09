كريستيان بوليسيتش أفضل لاعب بشهر سبتمبر في الدوري الإيطالي

فاز الأمريكي كريستيان بوليسيتش بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري الإيطالي.

كريستيان بوليسيتش النادي : ميلان ميلان

ويتسلم الجناح الأمريكي الجائزة قبل مباراة ميلان ضد فيورنتينا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي يوم 19 أكتوبر الجاري.

وتفوق الأمريكي على فيدريكو باشيروتو مدافع كريمونيسي وكيفين دي بروين لاعب وسط نابولي وفيدريكو ديماركو ظهير إنتر وكريستوفيتش لاعب أتالانتا وريكاردو أورسوليني جناح بولونيا.

وتألق بوليسيتش في بداية الموسم من الدوري الإيطالي إذ سجل 3 أهداف وصنع 2 في 147 دقيقة خلال مشاركاته بقميص ميلان في شهر سبتمبر الماضي.

ويتصدر بوليسيتش ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 4 أهداف في 6 مباريات.

إجمالا بقميص ميلان سجل الأمريكي 6 أهداف وصنع 2 في 8 مباريات حتى الآن في الدوري وكأس إيطاليا.

وسبق أن فاز بوليسيتش بالجائزة من قبل في ديسمبر 2023.

وحقق لاعبو ميلان الجائزة 8 مرات منذ انطلاقها في موسم 2019-2020 بالتساوي مع لاعبي يوفنتوس.

ويتصدر لاعبو نابولي قائمة الأكثر فوزا بالجائزة الشهرية برصيد 11 مرة.