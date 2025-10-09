كريستيان بوليسيتش أفضل لاعب بشهر سبتمبر في الدوري الإيطالي

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان

فاز الأمريكي كريستيان بوليسيتش بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري الإيطالي.

ويتسلم الجناح الأمريكي الجائزة قبل مباراة ميلان ضد فيورنتينا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي يوم 19 أكتوبر الجاري.

وتفوق الأمريكي على فيدريكو باشيروتو مدافع كريمونيسي وكيفين دي بروين لاعب وسط نابولي وفيدريكو ديماركو ظهير إنتر وكريستوفيتش لاعب أتالانتا وريكاردو أورسوليني جناح بولونيا.

أخبار متعلقة:
يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي تمهيدا لبناء ملعب جديد.. ميلان وإنتر يعلنان الموافقة على شراء سان سيرو بشكل نهائي

وتألق بوليسيتش في بداية الموسم من الدوري الإيطالي إذ سجل 3 أهداف وصنع 2 في 147 دقيقة خلال مشاركاته بقميص ميلان في شهر سبتمبر الماضي.

ويتصدر بوليسيتش ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 4 أهداف في 6 مباريات.

إجمالا بقميص ميلان سجل الأمريكي 6 أهداف وصنع 2 في 8 مباريات حتى الآن في الدوري وكأس إيطاليا.

وسبق أن فاز بوليسيتش بالجائزة من قبل في ديسمبر 2023.

وحقق لاعبو ميلان الجائزة 8 مرات منذ انطلاقها في موسم 2019-2020 بالتساوي مع لاعبي يوفنتوس.

ويتصدر لاعبو نابولي قائمة الأكثر فوزا بالجائزة الشهرية برصيد 11 مرة.

كريستيان بوليسيتش الدوري الإيطالي ميلان
نرشح لكم
مدرب اسكتلندا لا يعرف كاتي بيري شكرينيار: مورينيو لم يتوقع إقالته من تدريب فنربخشة ظهور بوجبا مع موناكو يتأجل ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة لوك شو: خذلنا أنفسنا بارتكاب الأخطاء كوبارسي: الكلاسيكو هو أعظم منافسة في كرة القدم تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية ماستانتونو: مزاملة ميسي أفضل ما حدث لي.. ومبابي رائع
أخر الأخبار
الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري 2025.. وتحديد المباريات والمواعيد والملاعب 16 دقيقة | الدوري المصري
مدرب اسكتلندا لا يعرف كاتي بيري 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد راحة 4 أيام.. انتظام شريف ورفع الحمل البدني في تدريب الزمالك استعدادا لـ ديكيداها 34 دقيقة | الدوري المصري
رقم 20.. الجزائر إلى كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
ذا أثليتك: تأجيل محتمل لانطلاق كأس العالم 2034 بسبب شهر رمضان ساعة | منتخب مصر
مجموعة تونس - إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الإستوائية في تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب 2 ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - ثنائي وسط منتخب مصر يغيب ضد غينيا بيساو 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514975/كريستيان-بوليسيتش-أفضل-لاعب-بشهر-سبتمبر-في-الدوري-الإيطالي