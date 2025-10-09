شكرينيار: مورينيو لم يتوقع إقالته من تدريب فنربخشة

أوضح ميلان شكرينيار لاعب فنربخشة التركي أنهم لم يتوقعوا إقالة جوزيه مورينيو بعد توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي.

وخسر الفريق التركي من بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في الدور التمهيدي وتأهل لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وقال ميلان شكرينيار لموقع سبورت السلوفاكي: "شعرنا بخيبة أمل بعد توديع دوري أبطال أوروبا لأننا كنا على بُعد خطوة من الدور الرئيسي، وهي بطولة لم يشارك فيها فنربخشة منذ سنوات".

وأضاف "أعتقد أن مورينيو نفسه لم يتوقع الإقالة، الوداع كان صادما للغاية لدرجة أنه تجاوز الفريق واللاعبين، لكن النادي أتخذ قراره وهو ما تقبلناه ولدينا مدرب جديد، وهو ممتاز".

وعُيّن الإيطالي دومينيكو تيديسكو مديرا فنيا للكناري التركي خلفا لمورينيو الذي أصبح لاحقا مديرا فنيا لـ بنفيكا البرتغالي بعد إقالة برونو لاج.

ويحتل فنربخشة المركز الرابع في ترتيب الدوري التركي بعد مرور 8 جولات برصيد 16 نقطة بفارق 6 نقاط عن جالاتاسراي المتصدر.

ويحتل فنربخشة المركز العشرين في ترتيب مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط بعد انقضاء جولتين بعد الخسارة من دينامو زغرب التركي والفوز على نيس الفرنسي.

وسيستضيف فنربخشة في ملعبه يوم 23 أكتوبر الجاري شتوتجارت بطل كأس ألمانيا في الجولة الثالثة.