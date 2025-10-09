ظهور بوجبا مع موناكو يتأجل

أوضحت جريدة نيس ماتان أن بول بوجبا لاعب وسط موناكو يُعاني من إصابة ستُؤجل ظهوره الأول مع الفريق.

ولم يشارك بوجبا حتى الآن مع فريقه الجديد، حيث يستمر العمل على استعادة لياقته البدنية.

كان مدربه أدي هوتر قد توقع مشاركته لأول مرة مع الفريق في لقاء أنجيه يوم 18 أكتوبر الجاري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وذكر التقرير أن بوجبا تعرض لإصابة طفيفة في بداية الأسبوع ستمنعه من المشاركة ضد أنجيه.

كان موناكو حذرا بشأن إعادة بول إلى الملاعب، نظرا لأنه لم يلعب بشكل احترافي لمدة عامين بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب تعاطيه المنشطات، والتي خُفِّضت من 4 سنوات إلى 18 شهرًا بعد الاستئناف.

قبل أسابيع، كشف أدي هوتر مدرب موناكو موعد الظهور الأول للاعبه الجديد بول بوجبا.

وقال هوتر في تصريحات للصحفيين إنه يتوقع عودة بوجبا قريبا، إلا أن هذه العودة لن تأتي قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

وستكون أول مباراة لنادي الإمارة بعد فترة التوقف الدولي ضد أنجيه في 18 أكتوبر.

وتم إدراج اسم بول بوجبا النجم العائد لكرة القدم عبر بوابة موناكو، في قائمة الفريق القارية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ووقع بوجبا عقدا مع موناكو لمدة موسمين.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 32 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وكان بوجبا أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بعد التغلب في النهائي على كرواتيا.