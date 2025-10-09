ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 16:59

يؤمن الفرنسي ويليام ساليبا بقدرة المنتخب الفرنسي على المنافسة على اللقب خلال بطولة كأس العالم المقبلة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال ويليام ساليبا في مؤتمر صحفي: "لقد فازت إسبانيا والأرجنتين بآخر بطولتين كبيرتين (كأس العالم واليورو)، هذا صحيح. لكننا لسنا خائفين منهما. آمل أن نتأهل ونثأر في كأس العالم".

وأضاف "إنها أعظم بطولة في كرة القدم. الجميع يريد أن يكون هناك. لا يوجد شيء أعلى من ذلك. هذا كل ما ننتظره".

وأتم "دائما ما تكون الإصابة مزعجة بعض الشيء خاصة أن المنافسة شرسة في المنتخب الفرنسي. الآن عدت وسنرى كيف ستسير الأمور".

ويتطلع ساليبا الذي غاب عن مباراتي فرنسا الافتتاحيتين في التصفيات أمام أوكرانيا وأيسلندا بسبب الإصابة، إلى الوصول لمباراته الدولية رقم 29 مع منتخب فرنسا.

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد أذربيجان وأيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 برصيد ست نقاط من مباراتين.

وستستضيف أذربيجان التي تتذيل ترتيب المجموعة على ملعب حديقة الأمراء، قبل السفر إلى ريكيافيك لمواجهة أيسلندا صاحبة المركز الثاني بعد ثلاثة أيام.

