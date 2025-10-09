الرياضية: كانسيلو يقترب من العودة للهلال

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال ضد اتحاد جدة

اقترب جواو كانسيلو مدافع الهلال من العودة للملاعب بعدما دخل المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويعاني كانسيلو من إصابة عضلية تعرض لها أمام الدحيل القطري يوم 19 سبتمبر الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار التقرير إلى أن مدافع مانشستر سيتي السابق بدأ ملامسة الكرة، كجزء أخير من مرحلة الإعداد قبل عودته من جديد، للدخول في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

أخبار متعلقة:
جناح السعودية جاهز لمواجهة العراق كومان: لست متفاجئا باستدعائي لمنتخب فرنسا تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية تقرير: كنو قد يواجه عقوبات أكبر من الطرد أمام إندونيسيا

وأوضح التقرير أن المدافع البرتغالي يستهدف العودة في مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 21 أكتوبر الجاري.

ولفت التقرير إلى أن عودته أمام السد القطري مرهونة باجتيازه الاختبارات البدنية والفنية.

وكان النادي قد أعلن يوم 21 سبتمبر عن حاجة كانسيلو لفترة علاج وتأهيل تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع، بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ.

وهو الأمر الذي أجبر الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي على استبعاده من قائمة الفريق في بطولة الدوري السعودي، وضم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلا منه.

الهلال جواو كانسيلو
نرشح لكم
جناح السعودية جاهز لمواجهة العراق تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية تقرير: كنو قد يواجه عقوبات أكبر من الطرد أمام إندونيسيا بعدما انتقد قرار تعيينه.. كلويفرت يشيد بحكم لقاء إندونيسيا ضد السعودية فراس البريكان: إصابتي بسيطة.. وكنا نعلم صعوبة إندونيسيا كومان: لست متفاجئا باستدعائي لمنتخب فرنسا رينار: حينما تكون مدربا لا تستطيع عمل شيء دون الثقة باللاعبين تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب 50 ثاتيه | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - ثنائي وسط منتخب مصر يغيب ضد غينيا بيساو 9 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إراحة صلاح أمام غينيا بيساو.. وتغييرات في التشكيل 18 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل المنتخب الثاني - السولية وأفشة أساسيان.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام المغرب 48 دقيقة | منتخب مصر
كريستيان بوليسيتش أفضل لاعب بشهر سبتمبر في الدوري الإيطالي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والمنصورة ينتصر على أسوان ساعة | القسم الثاني
شكرينيار: مورينيو لم يتوقع إقالته من تدريب فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
ظهور بوجبا مع موناكو يتأجل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514970/الرياضية-كانسيلو-يقترب-من-العودة-للهلال