الرياضية: كانسيلو يقترب من العودة للهلال

اقترب جواو كانسيلو مدافع الهلال من العودة للملاعب بعدما دخل المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويعاني كانسيلو من إصابة عضلية تعرض لها أمام الدحيل القطري يوم 19 سبتمبر الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار التقرير إلى أن مدافع مانشستر سيتي السابق بدأ ملامسة الكرة، كجزء أخير من مرحلة الإعداد قبل عودته من جديد، للدخول في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

وأوضح التقرير أن المدافع البرتغالي يستهدف العودة في مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 21 أكتوبر الجاري.

ولفت التقرير إلى أن عودته أمام السد القطري مرهونة باجتيازه الاختبارات البدنية والفنية.

وكان النادي قد أعلن يوم 21 سبتمبر عن حاجة كانسيلو لفترة علاج وتأهيل تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع، بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ.

وهو الأمر الذي أجبر الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي على استبعاده من قائمة الفريق في بطولة الدوري السعودي، وضم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلا منه.