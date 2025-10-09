جناح السعودية جاهز لمواجهة العراق

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

ذكرت جريدة الرياضية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها صالح أبو الشامات جناح المنتخب السعودي أكدت سلامته من الإصابة التي لحقت به في لقاء إندونيسيا بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسجل أبو الشامات هدفا في فوز السعودية الثمين 3-2 على إندونيسيا في الجولة الأولى للملحق الآسيوي.

وأوضح التقرير أن أبو الشامات جاهز لمواجهة العراق في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

واستبدل أبو الشامات الذي لعب مباراته الدولية الثانية عند الدقيقة 68 من اللقاء.

الكشف الذي خضع له اللاعب صباح الخيمس أوضح معاناته من إجهاد عضلي فقط، وفقا للتقرير.

وتقدم منتخب السعودية خطوة نحو كأس العالم 2026 بعد الفوز على إندونيسيا في افتتاح الملحق الآسيوي.

وتضم المجموعة كل من السعودية والعراق وإندونيسيا.

وتقام المباراة المقبلة بين العراق وإندونيسيا ضمن منافسات الجولة الثانية مساء السبت.

ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق.

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

