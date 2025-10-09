كرة يد - بثنائي أنجولي.. بعثة سيدات الأهلي تصل إلى المغرب للمشاركة في إفريقيا

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

وصلت بعثة سيدات الأهلي لكرة اليد إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

ومن المقرر أن تقام البطولة من 11 أكتوبر الجاري وحتى يوم 20 من الشهر ذاته.

وتستضيف المغرب البطولة.

ودعم فريق سيدات الأهلي صفوفه بثنائي أنجولي على سبيل الإعارة خلال البطولة.

وضم الأهلي الثنائي الأنجولي دولوريس روزاريو وإيزابيل كاتالا لخوض منافسات بطولة إفريقيا مع الفريق.

ويقع فريق سيدات الأهلي في المجموعة التي تضم كل من اتحاد النواصر المغربي وتونير كالارا الكاميروني وأسباك البنيني.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

منة الله سيد - جهاد وائل - شهد الشواربي - ليلى حماد - نوال أحمد - نصرة عيد - رحمة محمد - رنا راضي - تقى كامل - ملك أحمد - فرح حازم - آلاء صابر - روان سعيد - أمينة عاطف - سهيلة خالد - نوران خالد - جومانة محمد - دولوريس روزاريو - إيزابيل كاتالا.

كرة يد سيدات الأهلي الأهلي
