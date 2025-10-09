بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الصحة يزور حسن شحاتة للاطمئنان على حالته

زار خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ويأتي ذلك بتكليف وتوجيهات من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للاطمئنان على صحة مدرب مصر الأسبق.

وتأكد الوزير من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكشفت صفحة مجلس الوزراء الرسمية عن الزيارة ببيان كالآتي:

"زار خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حسن شحاتة، المدرب السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي".

"وأفاد حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الوزير اطمأن على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، منقلاً إليه تحيات السيد رئيس الجمهورية وتمنياته بالشفاء العاجل، كما تأكد الوزير من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للكابتن شحاتة حتى تماثله للشفاء الكامل وخروجه من المستشفى".

وكشف كريم حسن شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.