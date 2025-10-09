كوبارسي: الكلاسيكو هو أعظم منافسة في كرة القدم

وصف باو كوبارسي مدافع برشلونة مباراة فريقه ضد ريال مدريد بالمنافسة الأعظم في كرة القدم.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة يوم 16 أكتوبر الجاري في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال كوبارسي عبر صحيفة "آس" الإسبانية: لدي حماس كبير للكلاسيكو، لأن اللعب في سانتياجو برنابيو أمر مذهل".

وأضاف "الكلاسيكو هو أعظم منافسة في كرة القدم، الجميع يحلم بخوض هذا اللقاء وغاالبا الفوز في هذه المباريات يحسم لقب الدوري".

ويحل برشلونة ضيفا على غريمه ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو يوم 26 أكتوبر ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.

وفاز ريال مدريد في 7 مباريات وخسر مباراة وحيدة ضد أتليتكو مدريد.

فيما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وفاز برشلونة في 6 مبارايات وتعادل ضد رايو فايكانو وخسر أمام إشبيلية.