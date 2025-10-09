احتفالا بالتأهل لكأس العالم.. حمادة هلال وأحمد سعد بحفل غنائي قبل مواجهة غينيا بيساو

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة إقامة حفل غنائي يوم مواجهة مصر أمام غينيا بيساو احتفالا بالتأهل لكأس العالم.

وحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 قبل جولة من ختام التصفيات بعد الفوز على جيبوتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكشفت المتحدة للرياضة عن تقديم الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد حفلا غنائيا على هامش المباراة.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة مصر أمام غينيا بيساو في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.