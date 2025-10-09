تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية

لا تزال محاولة الدوري السعودي لاستقطاب برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مستمرة رغم انتهاء سوق الانتقالات.

وكان برونو فيرنانديز قريبا من الانتقال إلى مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم قبل أن يستقر في الاستمرار مع ناديه.

ويرتبط برونو فيرنانديز بتعاقد مع مانشستر يونايتد حتى 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن تقارير عالمية تتحدث عن تجدد مفاوضات الدوري السعودي لضم اللاعب.

وأوضحت شبكة indykaila المتخصصة في أخبار الانتقالات أن نادي من الدوري السعودي قد توصل لاتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن برونو فيرنانديز.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي سوف يضم برونو فيرنانديز الموسم المقبل مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن الاتفاق شبه نهائي بين الناديين من حيث القيمة المالية وشروط الانتقال.

بينما يتبقى توصل النادي السعودي مع برونو فيرنانديز لاتفاق بشأن البنود الشخصية التي تتضمن الراتب السنوي ومدة التعاقد.

ومن جانبها كشفت شبكة بي بي سي أن اللاعب البرتغالي يفضل الاستمرار في أوروبا هذا الموسم والتركيز مع ناديه قبل اتخاذ قرار نهائي.