تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 14:57

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

لا تزال محاولة الدوري السعودي لاستقطاب برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مستمرة رغم انتهاء سوق الانتقالات.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان برونو فيرنانديز قريبا من الانتقال إلى مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم قبل أن يستقر في الاستمرار مع ناديه.

ويرتبط برونو فيرنانديز بتعاقد مع مانشستر يونايتد حتى 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

أخبار متعلقة:
بعدما انتقد قرار تعيينه.. كلويفرت يشيد بحكم لقاء إندونيسيا ضد السعودية لاعب السعودية: سندون أسماءنا بين الكبار بالتأهل لكأس العالم تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف بعد تداولها في السوق السوداء.. حجب بعض تذاكر لقاء السعودية ضد إندونيسيا

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن تقارير عالمية تتحدث عن تجدد مفاوضات الدوري السعودي لضم اللاعب.

وأوضحت شبكة indykaila المتخصصة في أخبار الانتقالات أن نادي من الدوري السعودي قد توصل لاتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن برونو فيرنانديز.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي سوف يضم برونو فيرنانديز الموسم المقبل مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن الاتفاق شبه نهائي بين الناديين من حيث القيمة المالية وشروط الانتقال.

بينما يتبقى توصل النادي السعودي مع برونو فيرنانديز لاتفاق بشأن البنود الشخصية التي تتضمن الراتب السنوي ومدة التعاقد.

ومن جانبها كشفت شبكة بي بي سي أن اللاعب البرتغالي يفضل الاستمرار في أوروبا هذا الموسم والتركيز مع ناديه قبل اتخاذ قرار نهائي.

الدوري السعودي برونو فيرنانديز
نرشح لكم
الرياضية: كانسيلو يقترب من العودة للهلال جناح السعودية جاهز لمواجهة العراق تقرير: كنو قد يواجه عقوبات أكبر من الطرد أمام إندونيسيا بعدما انتقد قرار تعيينه.. كلويفرت يشيد بحكم لقاء إندونيسيا ضد السعودية فراس البريكان: إصابتي بسيطة.. وكنا نعلم صعوبة إندونيسيا كومان: لست متفاجئا باستدعائي لمنتخب فرنسا رينار: حينما تكون مدربا لا تستطيع عمل شيء دون الثقة باللاعبين تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف
أخر الأخبار
تشكيل المنتخب الثاني - السولية وأفشة أساسيان.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام المغرب 7 دقيقة | منتخب مصر
كريستيان بوليسيتش أفضل لاعب بشهر سبتمبر في الدوري الإيطالي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والمنصورة ينتصر على أسوان 43 دقيقة | القسم الثاني
شكرينيار: مورينيو لم يتوقع إقالته من تدريب فنربخشة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
ظهور بوجبا مع موناكو يتأجل ساعة | الكرة الأوروبية
ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: كانسيلو يقترب من العودة للهلال ساعة | سعودي في الجول
جناح السعودية جاهز لمواجهة العراق 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514962/تقرير-ناد-سعودي-يتمم-اتفاقه-مع-مانشستر-يونايتد-لضم-برونو-فيرنانديز-وخطوة-متبقية