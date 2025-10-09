ماستانتونو: مزاملة ميسي أفضل ما حدث لي.. ومبابي رائع

أشاد الأرجنتيني الواعد فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، بالاستقبال الحار الذي ناله من الفرنسي كيليان مبابي.

ويقضي فرانكو ماستانتونو موسمه الأول مع ريال مدريد قادما من ريفيربليت.

وقال فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد عبر ESPN: "مبابي رحب بي ترحيبا حارا في ريال مدريد".

وأضاف "إنه لاعب مميز وشخص رائع، عاملني بلطف شديد منذ اليوم الأول".

وعن اللعب بجوار ميسي مع منتخب الأرجنتين أوضح " "عيش كرة القدم في زمن ميسي كان امتيازًا لكل من شاهدها، واليوم أن أكون زميله في الفريق هو أفضل ما حدث لي".

وأضاف "لقد أعجبت به طوال حياتي، وما زلت أعجب به اليوم كزميل وكإنسان، قبل كل شيء، لأنه شخص متواضع، رغم أنه فاز بكل شيء، رغم كونه أفضل لاعب في التاريخ، فإن تواضعه وما يبعثه في الناس شيء لن يتكرر أبدًا".

ماستانتونو سبق وأن ارتدى القميص رقم 10 في مباراة الأرجنتين أمام الإكوادور في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية.

وأصبح نجم ريفير بليت السابق أصغر لاعب يرتدي القميص رقم "10" في تاريخ منتخب الأرجنتين.