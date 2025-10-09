تقرير: كنو قد يواجه عقوبات أكبر من الطرد أمام إندونيسيا

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

محمد كنو وميسي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الكويتي أحمد العلي حكم مباراة السعودية وإندونيسيا دون في تقريره الحركة التي تسببت في طرد محمد كنو لاعب المنتخب السعودي.

وأوضح التقرير أن التقرير سيكون ضمن الحالات التي تدرسها لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ورفع العلي بطاقة صفراء في وجه كنو الذي انفعل على الحكم قائلا "أنت مجنون" فأشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

وقد يواجه كنو عقوبات أكبر من الإيقاف لمباراة.

ويُعد هذا الطرد الثاني لكنو مع المنتخب السعودي، بعد أن حصل على بطاقته الحمراء الأولى أمام الصين في مباراة انتهت بفوز الأخضر 2-1 في سبتمبر 2024، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب داليان.

في الوقت نفسه، أبدى باتريك كلويفرت مدرب منتخب إندونيسيا رضاه عن أداء حكم مباراة منتخب بلاده أمام السعودية في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 بعدما انتقد قرار تعيينه.

وتغلب منتخب السعودية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من الملحق في مباراة أدارها الحكم الكويتي أحمد العلي.

قبل المباراة قال المدرب الهولندي للصحفيين: "الحكم الذي سيدير المباراة كويتي الجنسية، وأستغرب لماذا يتم وضع حكم كويتي لهذه المواجهة، سنلعب وننسى جانب الحكام تماما".

وبعد المباراة قال للصحفيين: "لم نخسر أمام السعودية بسبب التحكيم، الحكم قدم أداء جيدا في هذه المباراة، ولم يرتكب أي أخطاء كبيرة".

وأضاف "النتيجة سيئة بالنسبة لنا، بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكن لم يحالفنا التوفيق، ويجب أن نركز على مباراة السبت المقبل أمام العراق".

وسيلعب منتخب إندونيسيا أمام العراق يوم السبت، فيما تختتم مباريات المجموعة بمواجهة سعودية عراقية الثلاثاء المقبل.

ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب الوصيف ضد وصيف المجموعة التي تضم قطر والإمارات والعراق على مقعد في الملحق العالمي.

محمد كنو السعودية إندونيسيا
