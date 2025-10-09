بعدما انتقد قرار تعيينه.. كلويفرت يشيد بحكم لقاء إندونيسيا ضد السعودية

أبدى باتريك كلويفرت مدرب منتخب إندونيسيا رضاه عن أداء حكم مباراة منتخب بلاده أمام السعودية في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 بعدما انتقد قرار تعيينه.

وتغلب منتخب السعودية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من الملحق في مباراة أدارها الحكم الكويتي أحمد العلي.

قبل المباراة قال المدرب الهولندي للصحفيين: "الحكم الذي سيدير المباراة كويتي الجنسية، وأستغرب لماذا يتم وضع حكم كويتي لهذه المواجهة، سنلعب وننسى جانب الحكام تماما".

وبعد المباراة قال للصحفيين: "لم نخسر أمام السعودية بسبب التحكيم، الحكم قدم أداء جيدا في هذه المباراة، ولم يرتكب أي أخطاء كبيرة".

وأضاف "النتيجة سيئة بالنسبة لنا، بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكن لم يحالفنا التوفيق، ويجب أن نركز على مباراة السبت المقبل أمام العراق".

وسيلعب منتخب إندونيسيا أمام العراق يوم السبت، فيما تختتم مباريات المجموعة بمواجهة سعودية عراقية الثلاثاء المقبل.

ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب الوصيف ضد وصيف المجموعة التي تضم قطر والإمارات والعراق على مقعد في الملحق العالمي.