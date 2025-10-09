فراس البريكان: إصابتي بسيطة.. وكنا نعلم صعوبة إندونيسيا

طمأن فراس البريكان جماهير السعودية بشأن إصابته مؤكدا أنها بسيطة وغير مقلقة.

وتغلب منتخب السعودية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى.

وسجل البريكان هدفين من أهداف السعودية الثلاثة في المباراة، ليتقدم الأخضر خطوة نحو كأس العالم.

وقال البريكان في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم: "إصابتي أمام إندونيسيا بسيطة وغير مقلقة".

وأضاف" كنا نعلم بصعوبة مواجهة إندونيسيا، ولعبنا بشكل جيد وعدنا في المباراة بعد التأخر بهدف".

واختتم البريكان تصريحاته "هيرفي رينارد هو من يختار منفذي ركلات الجزاء قبل كل مباراة".

وتضم المجموعة كل من السعودية والعراق وإندونيسيا.

وتقام المباراة المقبلة بين العراق وإندونيسيا ضمن منافسات الجولة الثانية مساء السبت.

ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق.