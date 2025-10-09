موندو ديبورتيفو: برشلونة يرفض المخاطرة بـ جارسيا في الكلاسيكو

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

جوان جارسيا - برشلونة

يرفض نادي برشلونة المخاطرة بالدفع بحارس مرماه جوان جارسيا قبل الموعد المحدد لتعافيه من الإصابة.

وأجرى جارسيا عملية جراحية في غضروف الركبة أبعدته عن صفوف النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن جوان جارسيا يضغط من أجل المشاركة في كلاسيكو ريال مدريد، لكن برشلونة لا يريد المخاطرة به من أجل مباراة.

وأوضحت الصيحفة ذاتها أن برشلونة لن يسمح لجوان جارسيا بالمشاركة بالمباريات قبل الموعد المحدد لتعافيه.

وتعرض جوان جارسيا للإصابة عقب مواجهة برشلونة ضد ريال أوفييدو. نهاية الشهر الماضي.

وكشف برشلونة في بيان رسمي أن من المتوقع أن تتراوح فترة تعافي جوان جارسيا بين 4 و6 أسابيع، حسب تطور حالته.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري.

أي أن موعد المباراة سيتزامن على مرور شهر من تاريخ إصابة جون جارسيا.

الحارس الإسباني انضم لبرشلونة بداية الموسم الجاري قادما من إسبانيول، ولكن هل سيكون جاهزا من الناحية الفنية والبدنية لخوض الكلاسيكو؟.

ولعب جارسيا 7 مباريات مع برشلونة واستقبلت شباكة 5 أهداف وحافظ عليها خلال 3 مباريات.

